SSK emeklisi 66 yaşındaki doktor, tekrar doktor olarak atanırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Soru : 66 yaşında SSK emeklisi bir doktorum. Geçmişte 13 yıllık devlet memurluğu mevcuttur. Tekrar devlete açıktan atamayla geçersem 4/c emekli olma şartlarını öğrenebilir miyim (kaç yıl çalışmış olmak gerekir)?



Detaylar/Değerlendirmeler ve genel bilgiler:

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde ve aylık bağlanma statüsünün belirlenmesinde ve aylık bağlanma şartlarında mülga olmakla birlikte 5510 sayılı Kanunun geçici maddeleri gereği yürürlüğünü devam ettiren kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunlar, hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, aylık bağlanma şartlarında işçi statüsündekiler için 506, memur statüsündekiler için de 5434 sayılı Kanunlardır.

2829 sayılı Kanun uygulanmasında son 7 yıl hizmet hesabı vardır ve son 7 yıllık hizmet toplamının yarısından fazlası (1260 gün ve fazlası) hangi statüde geçmişse o statü uygulanarak emeklilik şartlarına bakılır.

Ayrıca, herhangi bir statüden, yani işçi, esnaf, memur olarak emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar, yeniden kamu işyerlerinde görev aldıklarında aylıkları 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne istinaden kesilmektedir.



Genel olarak erkek memurların azami çalışabilecekleri yaş 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve bu tarihten önce de emeklilik hakkını kazanmaları 25 yıl hizmet + Tabi olunan yaş şartı ile mümkün olabilmektedir. (8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için EYT kapsamında yaş şartı aranmaz)



Ancak, bu şartın istisnaları da bulunmaktadır. 25 yıldan az hizmetten emeklilik durumunda istisna olarak 5434'e tabi kadın veya erkek memur için 15 yıl hizmetlerinin olması + 61 yaşını da doldurmuş olmaları kaydıyla istekleri üzerine emekli olabilme imkanları da bulunmaktadır.



Önemli husus:



Genel olarak Devlet Memurlarının azami göreve yapabilecekleri süre 65 yaşını doldurdukları tarihe kadar olmaktadır. Bu işlem de 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü gereğidir.

Ancak, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 17 hükmü "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmişiki yaşına kadar çalışabilir." Şeklinde olduğundan sadece bu maddede belirtilen yerlerde görev yapmak şartı ile 72 yaşına kadar çalışma imkanı da bulunmaktadır.



Ayrıca, 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği emekli aylığı alanların Sağlık Bakanlığının tabip ve ve uzman tabip kadrolarına atama yapılması imkanı bulunmaktadır.

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması için kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan hizmetleri olması gerekmektedir.



Yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında aylık, hizmet şartı, ikramiye vb. gibi konularda 5434 sayılı Kanun, aylık kesilme şartlarında 506 sayılı Kanun, hizmet bütünleşmesi şartlarında 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğini değerlendirdiğimizden emekli statüsündeki kişiler;



- İşçi statüsündeki emekli aylıklarını yine bir işyerine girip işçi statüsünde SGK primleri ödenmek suretiyle çalışmaya başlarsa, 506 sayılı Kanun hükümleri gereği emekli aylıkları kesilir/durdurulur. Bu işlem sonrasında memur statüsünde göreve başlarsa tüm hizmetler üzerinden son 7 yıl hizmet kuralının işlemesi gerektiğini ve son 7 yıl hizmet toplamına göre aylık bağlanacak statünün tespitinin yapılması gerektiğini ve tek bir aylık ödenmesi değerlendirmekteyiz.



- Şayet, işçi statüsündeki aylıkları durdurulmadan/kesilmeden yani yine işçi statüsünde bir göreve başlamadan memur statüsüne atanırsa işçi statüsündeki emekli aylığı 5335 sayılı Kanun madde 30 hükmü işletilerek yine kesilir, yeniden atanılan memurluk görevinden ayrıldığında da hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü ayrı değerlendirilir, işçi statüsündeki aylığı yeniden ödenmeye başlanılır, memur statüsündeki yeni çalışma hizmet süresi en az 15 tam yıl ve 61 yaşın da doldurulmuş olması halinde hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı emekli aylıklarının ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.



Açıklamalarımız kapsamında durumunuzu değerlendirmemiz:



1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinizin olduğunu belirtmeniz nedeniyle;



1- Doktor olarak açıktan atama yapılmadan önce hizmet akdi/işçi statüsünde göreve başlamanız ve SGK primleri tam olarak ödenmiş hale getirilmek suretiyle aylığınızın kesilme işlemi yapılır ve daha sonra doktor olarak atamanızın gerçekleşmesi ve bu hizmetinizin de en az 1260 gün ve daha fazla olması ve toplamda da 25 tam hizmet yılı veya daha fazla olması veya 15 yıl + 61 yaş üstü olması kaydıyla 5434 sayılı Kanuna göre emekli hakkını kazanmış olacağınızı, işçi statüsünden ayrı bir aylık alma durumunuzun ortadan kalkmış olacağını,



2- Ancak, işçi statüsündeki emekli aylığınızı bir işyerinde göreve başlamadan yani, 506 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle aylıklarınızı kestirmeden doktor olarak atamanızın yapılması halinde ise işçi emekli aylığınız yine 5335 sayılı Kanun hükmü gereği kesilmesi gerektiğini, doktor olarak en az 15 yıl hizmet (daha önce geçtiğini belirttiğiniz ve işçi statüsünde aylık bağlanırken dikkate alınan 13 yıl memurluk hizmetiniz hariç) ve 61 yaşınızı tamamlamanız halinde ikinci bir aylık olarak memurluk statüsünden aylığınızın ödenmesi gerektiğini, ancak, yukarıda da belirtmiş olduğumuz 3359 sayılı Kanun ek madde 17 de belirtilen işyerlerinde çalışmaya başlar iseniz, bu çalışmanızın 72 yaşına geleceğiniz tarihe kadar da 15 hizmet yılını tamamlama imkanı olmadığından, bu sürelerinize karşılık emekli aylığı bağlanmasının mümkün olamayacağını, sadece işçi statüsünde ödenmeyen aylıklarınızın yeniden ödenmeye başlanılması gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.



NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Konu ile ilgili SGK na yazılı olarak müracaat etmenizi, ayrıca görev alınacak Kurumdan da bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.



