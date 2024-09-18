Altın FED kararı öncesi rekor seviyelere yükseldi (18 Eylül 2024)

ABD Merkez Bankası'nın (FED) iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı durdurmak için faiz indirimine gitmesi beklenirken, TSİ saat 21:00'de gerçekleşecek kritik toplantı öncesi altın yeniden yükselme eğilimine girdi.

Altında FED etkisi

Pazartesi günü rekor seviyeye gerileyen altın, FED'in faiz indirimi bekletisinin ardından haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.575 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.821 TL seviyesine kadar yükseldi. Çeyrek 4.634 TL, tam altın ise 18.480 TL'den işlem görüyor.

Faizde yüzde 50 indirim beklentisi

Öte yandan ABD'de enflasyon verilerinin gerilemesine rağmen işsizlik oranının artması nedeniyle ekonomistler FED'in faiz oranını 25 veya 50 baz puan düşüreceğini öngörüyor.

JPMorgan CEO'su: 25 veya 50 baz puan dünyayı sarsmaz

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, FED'in faiz oranlarını 25 ya da 50 baz puan düşürmesinin "dünyayı sarsacak bir hamle olmayacağını" söyledi.

FED'in stratejik hamlesi

FED yetkilileri ise faiz indirimi konusunda bölünmüş durumda. 2022'de yüksek enflasyonla mücadele etmek için 50 ve 75 baz puanlık faiz artırımlarına giden FED, daha temkinli adımlar atma eğiliminde. Ancak, Dallas FED eski başkanı Robert Kaplan, faiz oranlarının olması gerekenin bir puan üzerinde olduğunu belirterek, "Temiz bir sayfa ile başlasaydım, oranların yüzde 4,5 civarında olması gerektiğini söylerdim" dedi.