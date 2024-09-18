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3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 51 gözaltı

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 10:19, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:20
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3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 51 gözaltı

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren teknik takip sonucu 52 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İnternet tabanlı haberleşme platformları ile iletişim kurdukları kişilere mahallelerde ara sokaklarda uyuşturucu sattıkları tespit edilen zanlılara yönelik Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da 90 ekipte 300 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in yönettiği, 8 özel harekat, 2 çevik kuvvet timi, 7 motosikletli polis timi, bir helikopter ve 3 insansız hava aracının yanı sıra 14 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonda, kapılar koçbaşı ile kırılarak 44 adrese girildi.

Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Zanlılardan birinin evinde, yatağın içine gizlenmiş tabanca bulundu.

Şüphelilerden 51'ini gözaltına alarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatan ekipler, birini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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