Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 10:25, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.