Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.