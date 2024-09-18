İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu; 22 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda hükümlü ve şüphelilerden oluşan 22 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 10:55, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:57
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanan ve mesajlarda isimleri geçen, örgüt üyeliğinden arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Polis, kent merkezi, Tire, Ödemiş, Urla, Kemalpaşa, Foça ve Torbalı ilçelerindeki operasyonda 22 kişiyi yakaladı.
Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.