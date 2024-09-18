İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu; 22 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullanan ve mesajlarda isimleri geçen, örgüt üyeliğinden arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net