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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 11:12, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:13
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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