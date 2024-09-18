İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 11:12, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:13
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri yer aldı.