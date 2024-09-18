İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 18:08, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:07
"PD-30" isimli yüzer havuzun geçişi nedeniyle Boğaz'daki transit gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü yapılamıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden geçişe ilişkin yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz yedeğindeki 'PD-30' yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 kılavuz kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı seyrine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Kurtarma gemileri ve yüzer havuzu Beykoz önlerinden kuzey yönlü seyrini sürdürüyor.