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Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Eylül 2024 )

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 11:31, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:32
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Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Eylül 2024 )

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,1120 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,0808'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,1120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 37,9650'den, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 44,9820'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 100,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde varlık fiyatlarında temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Günün geri kalanında, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 101 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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