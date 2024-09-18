729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamaları yapıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları törenle gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş, Bakanlık binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukat, diyetisyen, hemşire, mühendis, öğretmen, tekniker gibi çeşitli meslek dallarında görev alacak 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kurayla kurumlarının belirleneceğini söyledi.

Göktaş, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin fedakarlıklarıdır. Milletimizin huzur ve güven dolu bir ülkede yaşamasını mümkün kılan gazilerimizin kahramanlıklarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, 'Bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunu şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığına borçluyuz.' Bu anlamda her bir şehidimizi, her daim sonsuz bir saygı ve minnetle yad ediyoruz." diye konuştu.

Gazileri her zaman başlarının tacı yaptıklarını belirten Göktaş, vatan için yapılan her fedakarlığın çok büyük anlam taşıdığını kaydetti.

- "Her zaman tüm imkanlarımızla seferber olduğumuzu bilmenizi istiyoruz"

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için daha fazlasını yapmaları gerektiğini bildiklerini dile getiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere, yanınızda olduğumuzu hissettirmek, ihtiyaçlarınıza cevap vermek için her zaman tüm imkanlarımızla seferber olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar her konuda sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız düzenlemelerle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişlettik. Bugün yapacağımız atamalarla birlikte 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarımızın, gazilerimizin kamuda istihdamını sağladık. Çok yakın bir zamanda güzel bir işbirliğine imza attık. Geçtiğimiz haziran ayında AJet ile yaptığımız protokolle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yolculuklarını indirimli biletlerle yapmasını sağladık. Bakanlık olarak, hizmetlerimize büyük bir özveriyle devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, gazilere, şehit ve gazi ailelerine daha huzurlu gelecek sağlamak için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, bugün gerçekleştirecekleri atamalarla, ailelere ve gazilere yeni bir imkan sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

- "Çalışma hayatınızı sürdürmeniz en büyük arzumuzdur"

Göktaş, "Bu atamalar, bir istihdam imkanı sunmanın ötesinde milletimizin sizlere olan vefa duygusunun bir ifadesidir. Üstleneceğiniz bu görevler, aynı zamanda aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sizlere emanetidir. Bunu hiçbir zaman unutmadan çalışma hayatınızı sürdürmeniz en büyük arzumuzdur. Sizlerin bu görevleri başarıyla yerine getireceğinize ve devletimize en iyi şekilde hizmet edeceğinize inancımız tamdır." dedi.

Vatanın ve milletin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan gazilerin gününü kutlayan Göktaş, şehitleri rahmetle andı.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından atamalar kurayla yapıldı. Törende Göktaş, ataması yapılınca duygulu anlar yaşayan bir kadına sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının katıldığı törende, ataması gerçekleştirilenler Bakan Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.