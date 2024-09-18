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Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 12'ye yükseldi

Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 300'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2024 20:16, Son Güncelleme : 18 Eylül 2024 20:17
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Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 12'ye yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, ülkenin ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği 300'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, patlamalarda yaralananların hastanelere nakledilme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu onlarca evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

- Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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