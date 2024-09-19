Kütahya'da servis aracı otomobile çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Yaralanan servis otobüsü şoförü Ahmet K. ile işçiler Derya A., Semra B., Bayram D., Yasin B., Murat A., Esra B., Hakkı K. ve Furkan K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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