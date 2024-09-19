İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndaki seyrine devam ediyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net