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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan dün çıkış yapan PD-30 isimli yüzer havuzun, Haydarpaşa Limanı'na yanaşması için Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü kapatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 14:19, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:05
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Gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla İstanbul Boğazında transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

PD-30 yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndaki seyrine devam ediyor.

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