18 yıl önce kaybolan kadın, oğlunun evinin bahçesinde aranıyor

20 bin öğretmen alımı atama mülakat sonuçları açıklandı mı?
20 bin öğretmen alımı atama mülakat sonuçları açıklandı mı?
MB Kararı Sonrası Kredi Faiz Oranları!
MB Kararı Sonrası Kredi Faiz Oranları!
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu: Her gün 422 büyük saldırı engelleniyor
Bakan Uraloğlu: Her gün 422 büyük saldırı engelleniyor
Borsa 10 bin puana yaklaştı, CDS sert düştü
Borsa 10 bin puana yaklaştı, CDS sert düştü
Yusuf Tekin: 120 bin kişi bizim için yeterli olur
Yusuf Tekin: 120 bin kişi bizim için yeterli olur
İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesilecek
İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesilecek
Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay yüzde 40'lı rakamlara inecek
Bakan Şimşek: Enflasyon bu ay yüzde 40'lı rakamlara inecek
Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi
Kira tespit davalarında yapay zeka dönemi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye, e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 21 sıra yükseldi
Türkiye, e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde 21 sıra yükseldi
MSB'den teğmenlerle ilgili son açıklama
MSB'den teğmenlerle ilgili son açıklama
Demokratik ve sivil anayasa için TBMM'de yeni dönem
Demokratik ve sivil anayasa için TBMM'de yeni dönem
Döviz hesapları için faiz kararı
Döviz hesapları için faiz kararı
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

18 yıl önce kaybolan kadın, oğlunun evinin bahçesinde aranıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan kadının oğlunun yaşadığı evin çevresinde arama yapılıyor. Kayıp kadının oğlu gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 16:08, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:38
Yazdır

İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kayboldu. Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları Musaoğlu'nun bulunamaması üzerine bir süre sonra sonlandırıldı.

Musaoğlu'nun kızları bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi.

Programdaki ifadeleri ihbar kabul eden Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Aydın Musaoğlu, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayıp kadınla ilgili o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde kepçeyle kazı yapılmaya başlandı. Aynı zamanda polis ekipleri tarafından evin garajının tavanı ve tabanında da betonlar kırılarak arama yapılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber