4 Üniversiteye yeni fakülte kuruldu
4 Üniversiteye yeni fakülte kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 00:04, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 00:07
CUMHURBAŞKANI KARARI
1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,
2- Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adının İlahiyat Fakültesi olarak değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.