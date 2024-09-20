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Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 07:18, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:34
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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklandı, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i ise salıverilmişti.

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

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