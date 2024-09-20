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Türkler artık ne yiyip ne içiyor? Mangal keyfi geride kaldı

Türklerin mangal geleneği yerini yavaş yavaş kızarmış tavuğa bırakıyor. Gençler AVM'lerde daha uygun fiyatlı ve lezzetli olduğu için kızarmış tavuğa yönelirken, mangal ise daha çok orta yaş üstü kesim tarafından tercih ediliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 07:57, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 07:27
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Türkler artık ne yiyip ne içiyor? Mangal keyfi geride kaldı

Yeme içme sektörünün önde gelen markalarından Doyuyo tarafından Türkiye genelinde 18-64 yaş arası 1.000 kişi ile yapılan Kızarmış Tavuk Tüketim Alışkanlıkları Araştırması'na göre her iki kişiden biri haftada en az bir defa beğenerek kızarmış tavuk tükettiğini ifade ediyor. Katılımcıların %44'ü ideal kızarmış tavuğu, çıtır olarak tanımlarken, lezzette öncelik faktörü ise çıtırlık, iyi pişmiş olması, sıcak servis edilmesi olarak sıralanıyor. Her üç tüketiciden biri (%74) kızarmış tavuğun yanında patates kızartması ile ketçap ve mayonezi dahil ediyor. Erkekler acı sosları, kadınlar ise ranch sosları seviyor.

Araştırma, kızarmış tavuğun en çok AVM, restoran (%37) gibi mekanlarda ve evde (%30) tüketildiğini de gösterdi. 18-24 yaş arası tüketiciler kızarmış tavuğu sosyalleşme aracı olarak görürken, daha çok AVM'lerde tüketiyor. 45-54 yaş grubu ise tavuğu mangal pişirmeyi tercih ediyor.

Doyuyo Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, kızarmış tavukta Doyuyo'nun akla gelen yerli fast food markaları olduğuna dikkat çekerek "Doyuyo, deneyen her iki kişiden birinin kızarmış tavuk tüketmek istediği zaman en sık tercih ettiği marka... Bugün 50 şubemizle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyoruz. Rusya, Kuveyt, Azerbaycan gibi Türk devletlerinde de Doyuyo tanıtmayı ve yeni şubeler açmayı planlıyoruz. 2025 yılı sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanında toplam 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜKETİCİ SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BULUYOR

Araştırmaya katılanlardan kızarmış tavuğu sağlık açısından ele almaları da istendi. Her iki katılımcıdan biri kızarmış tavuğu sağlıklı bulduğunu söyledi. Sağlık açısından en önemli kriterlerin kullanılan malzemeler ve protein miktarı olduğu da ortaya çıktı. Sağlık açısından ele alındığında her iki tavuk tüketicisinden biri, genel olarak kızarmış tavuk tüketimini ve markaları "çok güvenilir" bulduğunu belirtti. Araştırma tüketicilerin hijyen, sağlık ve hizmeti; lezzet faktörlerinden daha fazla önemsediğini de gösterdi.

ÖMER TEMÜR

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