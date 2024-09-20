18 yıl önce kaybolan kadının gözaltındaki oğlu tutuklandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin başvurması ile tekrar açıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesi sonrasında Aydın Musaoğlu, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Aydın Musaoğlu'nun eşi N. Musaoğlu'nun da, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Ayrıca kayıp Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışmalar sürüyor.