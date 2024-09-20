Doğalgazda indirim kararı yargıda

İBB, skandal bir dava açtı. İGDAŞ, İstanbul halkının cebinde kalan 7,7 milyar TL'ye resmen göz koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ; EPDK tarafından 1 ocak 2023 tarihinde İstanbul'da yapılan yüzde 12 oranındaki doğal gaz indiriminin iptal edilmesi için dava açtı.

İGDAŞ DAVAYI KAZANIRSA İSTANBUL HALKINA MALİYETİ 7,7 MİLYAR TL OLACAK VE BU PARA 5,7 MİLYON İSTANBULLUNUN CEBİNDEN ÇIKACAK



Bilindiği üzere Türkiye'de doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinde öncelikli iki etken bulunuyor. BOTAŞ tarafından belirlenen birim gaz alım bedeli ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen sistem kullanım bedeli.

EPDK; 2022 yılının son günlerinde yaptığı düzenleme ile bütün dağıtım bölgeleri için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti. Yapılan bu düzenleme neticesinde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 12,13 (oniki virgül onüç) oranında indirim yapılmıştı.

Yapılan indirim ile İGDAŞ'ın 5.7 milyon abonesi o tarihten bugüne doğal gazın sistem kullanım bedeli için toplamda 14,6 milyar TL ödeyecekken, 6,9 milyar TL ödedi. Böylelikle 7,7 milyar TL'lik rakam İstanbul halkının cebinde kalmış oldu.

İGDAŞ; İSTANBUL HALKININ CEBİNDE KALAN 7,7 MİLYAR TL'YE GÖZ KOYDU.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ İstanbullu vatandaşa önemli bir kazanç sağlayan bu indirim kararını mahkemeye taşıdı. İGDAŞ; EPDK'nın indirim kararının iptal edilmesi ve vatandaşın cebinde kalan miktarın İGDAŞ bütçesine geri ödenmesi için dava açtı.

İGDAŞ dava dilekçesinde, EPDK'nın sistem kullanım bedelini belirleme yöntemini eleştirerek kendisinin Türkiye'de hizmet veren diğer dağıtım şirketlerinden farklı bir konumda olduğunu savundu.

İGDAŞ; sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetlerini gerekçe göstererek; kendi işçilerinin sendikalı olduğunu vurguladı."işçi giderlerinin de diğer doğal gaz dağıtım şirketleri ile kıyaslanarak belirlenmesinin yerinde olmadığını" iddia etti.

"ÇALIŞANLARI SENDİKALI OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TARİFE YÜKSELTİLEMEZ"



EPDK tarafından mahkemeye verilen savunma dilekçesinde ise İGDAŞ çalışanlarının sendika üyesi oluşu veya toplu iş sözleşmesindeki mevcut hükümler ileri sürülerek tarife yükseltilmesinin istenmesinin hukuki olmadığı vurgulandı.

İGDAŞ'ın daha önce doğal gaz dağıtım lisansında herhangi bir istisnai hak talep etmediğini ayrıca şirkete de ilave bir yükümlülük getirilmediğini hatırlatan EPDK; buna rağmen İGDAŞ'ın sahip olduğu abone sayısı sebebi ile dağıtım hizmetinin kesintiye uğramaması için her türlü kolaylığın sağlandığını ifade etti. EPDK; indirim kararının hukuki olduğunu vurgulayarak İGDAŞ'a yönelik hukuka aykırı hiçbir uygulamanın söz konusu olmadığının altını çizdi.