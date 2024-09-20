TOKİ'den yüzde 25'lik indirim kampanyası

Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Konut birikimine devlet desteği
Konut birikimine devlet desteği
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
Ana sayfaHaberler Siyasi

TOKİ'den yüzde 25'lik indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül'de başlatacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 09:55, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:59
Yazdır
TOKİ'den yüzde 25'lik indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül'de başlatacak.

TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ 2023 ÖNCESİ SATILAN EV VE İŞ YERLERİNİ KAPSAYACAK

TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

KISMİ ÖDEMEYE DE İNDİRİM KOLAYLIĞI

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

BAŞVURULAR BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri 23 Eylül- 18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları 'borcu yoktur' belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor. İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.

BELİRLENEN TARİHLER DIŞINDA İNDİRİM YAPILMAYACAK

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25'lik indirimden yararlanamayacak. Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.

Bakan Kurum detayları paylaştı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber