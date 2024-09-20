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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 9.964,76 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 13:16, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:15
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,85 puan azalışla 9.964,76 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 31 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,9 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentiler risk algısını törpülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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