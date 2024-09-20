Ortak Türk Alfabesi ile ilgili ortak bildiri yayınladı

Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Konut birikimine devlet desteği
Konut birikimine devlet desteği
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ortak Türk Alfabesi ile ilgili ortak bildiri yayınladı

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, üzerinde mutabakat sağlanan ve 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi'nin hazırlanmasında Türk dillerinin kendine özgü dilsel özelliklerinin dikkatle ele alındığını ve farklı fonetik özelliklerin tek bir alfabe çerçevesinde temsil edilmesine özen gösterildiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 11:15, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:45
Yazdır
Ortak Türk Alfabesi ile ilgili ortak bildiri yayınladı

Komisyon, 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan toplantıda üzerinde anlaşılan Ortak Türk Alfabesi'ne ilişkin bildiri yayınladı.

Bildiride, komisyonun Nahçıvan Anlaşması ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nda belirtilen ve Türk halkları arasında iletişimi kolaylaştırma, alfabe ve terminolojide birlik sağlamayı amaçlayan hedefler doğrultusunda oluşturulan Ortak Türk Alfabesi için özenle çalıştığı belirtildi.

Komisyonun ortak alfabe girişimiyle ilgili çeşitli hususlar üzerinde kapsamlı tartışmalar yürüttüğü belirtilen bildiride, 1991'de bilim insanları tarafından önerilen, Türk dillerinin fonetik çeşitliliğini barındıran, öğrenme ve kullanım kolaylığı sağlayan 34 harfli Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin gözden geçirildiği hatırlatıldı.

Çağdaş dilbilimsel araştırmalara dayalı yaklaşımla hem 34 harfli Ortak Türk Alfabesi projesinin güçlü yönlerine hem de iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanıldığı aktarılan bildiride, "Türk dillerinin kendine özgü dilsel özelliklerini dikkatle ele aldık ve kapsayıcılığın önemini vurgulayarak farklı fonetik özelliklerin tek bir alfabe çerçevesinde temsil edilmesine özen gösterdik. Her farklı fonemin tek bir harfe karşılık gelmesi gerektiği ilkesinden hareketle, anlaşılırlığı en üst düzeye çıkaran ve tüm konuşmacılar için daha kolay öğrenmeyi ve kullanmayı sağlayan bir alfabe oluşturmayı amaçladık." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, komisyonun, temel Latin alfabesinde bulunmayan sesleri doğru bir şekilde temsil etmek için özel karakterlerin dahil edilmesinin gerekliliğini kabul ederek bu işaretlere yönelik standart bir yaklaşım üzerinde mutabakata vardığı kaydedildi.

Bildirinin temel amacının komisyon tarafından varılan anlaşmayı resmileştirmek ve Latin temelli Ortak Türk Alfabesi'nin kabulünü teyit etmek olduğu ifade edildi.

İlgili tüm paydaşlara, kabul edilen Ortak Türk Alfabesi'ni destekleme çağrısı yapılan bildiride, ortak alfabenin Türk Devletleri Teşkilatının her üye ülkesi ve gözlemcisinin ilgili kurumlarına dağıtılacağı belirtildi.

Kabul edilen Ortak Türk Alfabesi şöyle:

IPA

ST

IPA

ST

IPA

ST

Aa

[]

[]

[]

[y]

Rr

[r]

[r]

Bb

[b]

[b]

İi

[i]

[i]

Ss

[s]

[s]

Cc

[]

[]

Jj

[]

[]

Şş

[]

[s]

Çç

[]

[]

Kk

[k]

[k]

Tt

[t]

[t]

Dd

[d]

[d]

Qq

[q]

[q]

Uu

[u]

[u]

Ee

[]

[e]

Ll

[l]

[l]

[]

[]

(Aa)

[]

[a]

Mm

[m]

[m]

Üü

[]

[ü]

Ff

[f]

[f]

Nn

[n]

[n]

Vv

[v]

[v]

Gg

[g]

[g]

Nn

[]

[]

Yy

[j]

[j]

Ğğ

[]

[]

Oo

[]

[]

Zz

[z]

[z]

Hh

[h]

[h]

Öö

[]

[ö]

Xx

[]

[x]

Pp

[p]

[p]

IPA: Uluslararası Fonetik Alfabe

ST: Sovetskaya Tyurkologiya Yayın Kurulu tarafından kabul edilen Latin harflerine dayalı Uluslararası Fonetik Transkripsiyon (1974)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber