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Kaymakamlıktan 'Belediye birimleri binadan atıldı' iddiasına açıklama

Beyoğlu Kaymakamlığını kullanan Beyoğlu Belediyesine ait bazı birimlerin, inşaatı tamamlanan belediye binasına taşındığı, ancak kalan birimlerin, taşınma hususunda özensiz tavır gösterilmesi nedeniyle Kaymakamlık tarafından tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 11:58, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:03
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Kaymakamlıktan 'Belediye birimleri binadan atıldı' iddiasına açıklama

Beyoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarındaki "Beyoğlu Kaymakamlığı, belediye birimlerini tahliye ediyor." başlığıyla paylaşılan içerik ve görüntülerin, konuyu manipüle etme amacı taşıdığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Beyoğlu Belediyesinin bazı birimlerinin, 2023 yılı başı itibarıyla herhangi bir tahsis kararı olmaksızın, idari birimlerin talebi ve varılan mutabakatla Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'na geçici olarak taşındığı aktarılan açıklamada, Beyoğlu Belediyesinin devam eden bina inşaatlarının tamamlanmasıyla birimlerin yeniden Beyoğlu Belediyesi hizmet binalarına taşınması hususunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Beyoğlu Belediyesinin bahse konu olan binalarındaki inşaat çalışmalarının Temmuz 2024 itibarıyla tamamlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'ndaki Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çalışmaları tamamlanan Beyoğlu Belediyesine ait binaya taşınmıştır. Ancak Hükümet Konağı'nı kullanan diğer birimler, Belediye'nin ilgili birimleriyle defaatle iletişime geçilmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen taşınmamıştır. Beyoğlu Belediyesinin ilgili birimlerinin kendi hizmet binalarına taşıması talebinin sebebi, Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü ile Beyoğlu Müftülüğünün binalarında yapılan deprem incelemesinde binaların acilen boşaltılması gerekecek seviyede depreme karşı riskli çıkmasıdır. Konuya ilişkin gerekçeler, ilgili birim yetkililerine birçok kez iletilmişken ve bunun ardından bazı birimlerin taşınması Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanmışken, diğer birimlerin ısrarla tahliye edilmemesi ve olayın medya ve dijital mecralara taşınması, en hafif tabirle iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği özensiz tavır nedeniyle Kaymakamlığının ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir."

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