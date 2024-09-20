TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III hedefi 12'den vurdu

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren ANKA III, test uçuşlarına devam ediyor.

12.sortide hedefi 12'den vurdu! 🎯



Göğün kahramanı ANKA III, ilk atışını zaferle taçlandırdı! 🇹🇷



Türk savunma sanayiinin gururu olan milli mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA III ilk atış testini başarıyla tamamladı. @aselsan AF500 Elektro Optik kamera takılı. pic.twitter.com/GjdYhWjwC6 Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) September 20, 2024

ANKA III'e askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması amacıyla mühimmat montaj faaliyetleri başlatıldı. Kanat altına ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm kiti yerleştirildi.

ASELSAN tarafından üretilen Aselflir 500 Elektro Optik Kamera takılı olan ANKA III, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş test faaliyetleri sonrasında bu kez atış faaliyeti için harekete geçti.

İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden ANKA III İnsansız Hava Aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı. Mürted Hava Üssü'nden 08.30'da kalkışını gerçekleştiren ANKA III, Acıkır Atış Sahasına ulaştı. Hedefe atışını gerçekleştiren ANKA III, atış testini başarıyla tamamladı.

Açıklamada yer verilen detaylara göre, turbofan motora ve yaklaşık yedi ton kalkış ağırlığına sahip ANKA III, test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapabilecek ve 0.7 mach sürate ulaşabilecek. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlarının yanı sıra taarruz amaçlarıyla da kullanılacak.

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA III sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.