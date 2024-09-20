TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III hedefi 12'den vurdu

Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Konut birikimine devlet desteği
Konut birikimine devlet desteği
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
Ana sayfaHaberler Teknoloji

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III hedefi 12'den vurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III yeni bir başarıya daha imza atarak ilk mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 13:51, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:42
Yazdır

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren ANKA III, test uçuşlarına devam ediyor.

ANKA III'e askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması amacıyla mühimmat montaj faaliyetleri başlatıldı. Kanat altına ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm kiti yerleştirildi.

ASELSAN tarafından üretilen Aselflir 500 Elektro Optik Kamera takılı olan ANKA III, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş test faaliyetleri sonrasında bu kez atış faaliyeti için harekete geçti.

İlk uçuşunun akabinde testlerine hızlı bir şekilde devam eden ANKA III İnsansız Hava Aracı, gerçekleştirdiği mühimmatlı uçuş testinin akabinde bir kez daha havalandı. Mürted Hava Üssü'nden 08.30'da kalkışını gerçekleştiren ANKA III, Acıkır Atış Sahasına ulaştı. Hedefe atışını gerçekleştiren ANKA III, atış testini başarıyla tamamladı.

Açıklamada yer verilen detaylara göre, turbofan motora ve yaklaşık yedi ton kalkış ağırlığına sahip ANKA III, test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapabilecek ve 0.7 mach sürate ulaşabilecek. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlarının yanı sıra taarruz amaçlarıyla da kullanılacak.

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA III sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber