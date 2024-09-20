Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü
RİZE'de, öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katında, yangın merdiveninden düşen Gizem K. (14), hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 14:28, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:20
Olay, saat 11. 00 sıralarında, Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Gizem K., sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninden düştü. Öğrencinin düştüğünü gören arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem K., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Olay sonrası okulda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.