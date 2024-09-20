Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü

Sağlık ekibinin incelemesinde Kemal Veli Akyaka ile oğlu ve gelininin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Tahir K, evden aldığı av tüfeğiyle Akyaka ile oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) ateş etti.

Çömelek Mahallesi'ndeki evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka (65), "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir K. ile tartıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net