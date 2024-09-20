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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 15:32, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:34
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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Güçlüyüz, kararlıyız" vurgusuyla yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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