Metin Şentürk: Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim
Sanatçı Metin Şentürk, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için esprili bir VAR göndermesi yaptı. Şentürk, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 15:39, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:50
Sanatçı Metin Şentürk'ün Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili sorulan sorulara verdiği esprili cevaplar herkesi güldürdü.
"VAR KAYITLARINI BEN İNCELEYECEĞİM"
Yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili Şentürk, "Derbinin VAR kayıtlarını ben inceleyeceğim" dedi.
Daha önce kendisinin yer aldığı ve MHK'ya gönderme yapılan bir görseli tiye alan Şentürk, sosyal medyada gündeme oturan görseli paylaşarak; "Bunu kim yaptı? Yeni gördüm" notunu düşmüştü.