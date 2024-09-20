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Maymun çiçeği Afrika'da kontrolden çıktı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), kıta genelinde maymun çiçeği vakalarında endişe verici bir artış eğilimi olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 15:47, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:47
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Maymun çiçeği Afrika'da kontrolden çıktı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, çevrimiçi bir basın toplantısında, "Artık Afrika'da maymun çiçeğinin kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Kaseya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 15 Afrika ülkesinde maymun çiçeği vakalarında yüzde 177, ölümlerde ise yüzde 38,5 artış yaşandığını aktardı. Son bir haftada 2 bin 912 yeni vaka ve 14 ölüm kaydedildiği belirtildi.

Son verilere göre, Afrika'da bu yıl 29 binden fazla vaka ve 738 ölüm kaydedildi.

Afrika, salgının yayılmasını durdurmak için ortaklarından 10 milyon doz aşı almayı umuyor.

Bölgede salgından en çok etkilenen ülke olan Kongo'da aşılama ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Fas, 12 Eylül'de maymun çiçeği salgını bildiren son ülke oldu.

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