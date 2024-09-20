Konutta fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
Ticaret Bakanlığı'nca, konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberlerinin ardından ilandaki konutun fiyatını 1 milyon 750 bin lira artıran emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 16:15, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:14
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.
Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.