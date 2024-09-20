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125 yıllık cami yeniden ibadete açıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilen 125 yıllık Alören Camii, yeniden ibadete açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 17:27, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:29
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125 yıllık cami yeniden ibadete açıldı

Çorum'un Mecitözü ilçes Alören köyünde 1899 yılında inşa edilen cami, yanındaki sulama havuzunun yol açtığı rutubet nedeniyle mimarisi bozularak kullanılamaz hale geldi.

Yıkılma tehlikesi nedeniyle uzun süre ibadete kapalı kalan tarihi caminin mülkiyeti, 2022'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Ardından camide, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatıldı.

Restorasyon kapsamında bahçesindeki havuz kaldırılan caminin rutubet nedeniyle çürüyen yerleri onarıldı, kalem işlemeleri yenilendi.

Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından cami, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti.

Caminin bahçesinde ayrıca yapının eski ve yenilenmiş halini gösteren fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, restorasyona havuzu ve suyu camiden uzaklaştırarak başladıklarını söyledi.

Titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Camimizin beden duvarlarını mikroenjeksiyonla güçlendirdik. Üst örtüdeki çürüyen ahşap bölümler değiştirildi, yenilendi. Minare kısmındaki deforme olmuş taşlar değiştirildi. Bu cami, klasik Osmanlı dönemi kalem işlerini barındıran bir cami. Klasik Osmanlı dönemi işleri raspa yapılarak gün yüzüne çıkarıldı. Camiyi ibadete açmaktan büyük mutluluk duymaktayız." dedi.

Burasının, Osmanlı'nın son döneminde yapılmış butik cami örneklerinden olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Caminin beden duvarları ciddi miktarda su almıştı, projesi yoktu. Caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçtikten sonra hemen projesini yaptırıp uygulama işine geçtik. Titiz bir çalışmanın sonunda güzel kalem işlemeleriyle camimizi kurtarmış olduk." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ise 1899'da ibadete açılan caminin restore edilerek tekrar halkın kullanımına sunulmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Törene, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve vatandaşlar katıldı.

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