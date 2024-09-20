125 yıllık cami yeniden ibadete açıldı

Törene, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve vatandaşlar katıldı.

Burasının, Osmanlı'nın son döneminde yapılmış butik cami örneklerinden olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Caminin beden duvarları ciddi miktarda su almıştı, projesi yoktu. Caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçtikten sonra hemen projesini yaptırıp uygulama işine geçtik. Titiz bir çalışmanın sonunda güzel kalem işlemeleriyle camimizi kurtarmış olduk." diye konuştu.

Titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Camimizin beden duvarlarını mikroenjeksiyonla güçlendirdik. Üst örtüdeki çürüyen ahşap bölümler değiştirildi, yenilendi. Minare kısmındaki deforme olmuş taşlar değiştirildi. Bu cami, klasik Osmanlı dönemi kalem işlerini barındıran bir cami. Klasik Osmanlı dönemi işleri raspa yapılarak gün yüzüne çıkarıldı. Camiyi ibadete açmaktan büyük mutluluk duymaktayız." dedi.

Caminin bahçesinde ayrıca yapının eski ve yenilenmiş halini gösteren fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti.

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