Türkiye, 'Gönül Elçileri Projesi'ni dünyaya tanıtacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bostancı'da bir otelde düzenlenen Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı (2025-2027) Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, vizyon belgesinin, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla kuracakları iş birliklerini güçlendirmesine vesile olmasını diledi.

Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlanmasına katkı veren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Göktaş, "Bakanlık olarak 'Toplumun her ferdine etkin sosyal hizmet sunarak ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olmak' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"İş birlikleriyle gücümüze güç katıyoruz"

Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dile getirdiği gibi güçlü bir sivil toplumun, güçlü bir demokrasinin, güçlü bir devletin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayıştan hareketle çalışmalarımızda sivil toplum, akademi, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle yaptığımız iş birlikleriyle gücümüze güç katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel bir seferberlik çağrısı yapacağız"

Kadının güçlendirilmesi çalışmalarından engelli ve yaşlı hizmetlerine, çocuk politikalarından sosyal yardım desteklerine kadar hayata geçirdikleri pek çok projeyi bu birliktelikten güç alarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz 'Gönül Elçileri Projemiz' ile ailesinden uzak düşen çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu bir yuvada büyümelerini sağlıyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz bu projemizi, bu yıl Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu vesilesiyle UNICEF ile birlikte düzenleyeceğimiz yan etkinlikle bütün dünyaya tanıtacağız. Birleşmiş Milletler UNICEF'in raporlarında dünya için umut vadeden proje olarak değerlendirilen Gönül Elçileri Projemize ve koruyucu aile modelimize yönelik bilgi ve tecrübelerimizi aktaracağız. Koruyucu aile hizmetinin sağlıklı bir toplum için önemine değineceğimiz bu yan etkinlikte, küresel bir seferberlik çağrısı yapacağız."

"Tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliklerinin etkinliğini artırmayı istiyoruz"

Sivil toplumla iş birliğini sağlam bir zeminde yürütmek için ilk kez 2022 yılında Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Göktaş, "Eylem Planı'mız kapsamında tüm taraflarla istişare mekanizmasını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Mevcut sosyal politikalarımızı değerlendirmek ve yeni projeler geliştirmek amacıyla Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulumuzu oluşturduk. Kurulumuzla kadın, çocuk, aile, deprem zamanı sosyal hizmet çalışmaları başta olmak üzere pek çok konuda istişarelerde bulunduk ve yapısını 2024 yılında 'Sosyal Taraflarla İstişare Kurulu' ismiyle güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Göktaş, eylem planı çerçevesinde tüm paydaşlarla kurdukları iş birliklerinin etkinliğini artırmayı istediklerini belirterek "Ayrıca, koordinasyonu güçlendirmeyi ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin, her bir faaliyetin başarıyla tamamlanması için gereken kaynakların verimli kullanımında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum." dedi.

"Eylem planıyla sizlerle kuracağımız yeni iş birliklerine büyük bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz"

Özel sektör temsilcileriyle 5 Eylül Uluslararası Hayırseverlik Günü'nde gerçekleştirdikleri toplantıya değinen Göktaş, şunları söyledi:

"O toplantıda Bakanlığımızın iş birliği faaliyetlerinin takip edilebileceği bir platform oluşturulması yönünde bir görüş ortaya koymuştuk. Bu vesileyle vizyon belgemizi tanıttığımız bugün, bu konuda attığımız ilk adımı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz Sosyal Taraflarla İş Birliği Platformu'nu paydaşlarımızın erişimine sunuyoruz. Bu platform ile fayda sağlayıcı etkinlik, haber, duyuru ve yayınları paylaşacak, iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmaları sizlere sunacağız."

Göktaş, bir çocuğun yüzündeki gülümseme, bir kadının duruşundaki umut, bir engellinin gözlerindeki mutluluk, bir yaşlının kalbindeki huzurun ancak yürekten gelen çalışmanın yansıması olduğunu belirterek "Bu anlamda bizler isteyene yardım eli uzatan, sevgiyle destek olan, çaresizlikle mücadele eden büyük bir aileyiz. Bugün açıkladığımız Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı ile bu aileyi daha da güçlendirmeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz. 2025-2027 yıllarını kapsayacak bu eylem planıyla, sizlerle kuracağımız yeni iş birliklerine büyük bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılan UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı (2025-2027) Tanıtım Programı'yla ilgili, ortak yolculuklarındaki bu belgenin, sadece sesleri ve istekleri gerçek anlamda yansıtan bir istişare sürecinin sonucu değil aynı zamanda bakanlıkla, sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğine yönelik stratejik bir rehber niteliğinde olduğunu kaydetti.