Mali'deki jandarma okuluna saldırı: En az 80 ölü

Çok sayıda kişinin ağır yaralı olduğu ve sağlık tesislerinde tedavi gördüğü, can kaybının artabileceği kaydedildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net