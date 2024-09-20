Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti

Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Konut birikimine devlet desteği
Konut birikimine devlet desteği
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti

Zorunlu trafik sigortasını yenilemek isteyen araç sahipleri sürpriz yaşadı. Normal koşullarda kasko ile trafik sigortası arasında iki üç kat fark oluyordu. Son dönemlerde durum tersine döndü. Trafik sigortası, kasko ile neredeyse aynı fiyata geldi, bazı tekliflerde ise daha yüksek durumda...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 19:45, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 19:47
Yazdır
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti

TRAFİK SİGORTASI NEDEN DAHA PAHALI?

Trafik kazalarında kaskonun maliyeti daha yüksek olmasına rağmen son dönemlerde trafik sigortası fiyatları cep yakıyor.

NTV yayınına katılan TOBB Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Sigortacılıkta alınan paranın büyük bir bölümü hasar olarak geri dönüyor. Dolayısıyla fiyat belirlenmesi daha önce meydana gelen hasarlarla ölçütleniyor." dedi.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Fiyatlardaki artışı değerlendiren Korkut, "Asgari ücret artınca işçilik ücretleri artıyor, enflasyon ile kura bağlı yükselmeler yedek parça fiyatını yükseltiyor. En önemli konu kamuda meydana gelen yasal sonuçlar, özellikle bedeni ve yaralanmalı kazalar sektöre çok ciddi maliyet unsuru oluşturuyor. AYM'nin yapmış olduğu uygulamanın iptal kararı sektördeki hasar prim öngörüsünü bozuyor. Uzun yıllar süren dava dosyalarında maliyetler büyüyor." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Anayasa'ya aykırı bulduğu gerekçesiyle araç satışının ardından zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etmişti.

SERBEST TARİFE ÇAĞRISI

Korkut, "Sektörün 2023 yılında zorunlu trafik sigortasından meydana gelen zararı 13 milyar dolar iken, haziran sonu itibarıyla 10 milyar dolar konuşuluyor. Bu gidişle 2024 sonu itibarıyla hemen hemen 20 milyar dolar gibi bir zararı kucaklayacak sigorta şirketleri. Tabii ki bu fiyatlara yansıyor." şeklinde konuştu.

Sektör temsilcileri, fiyatların düzelmesi için tarifelerin serbest hale gelmesi gerektiğini belirtiyor. Böylece şirketlerin maliyetlere uygun poliçeler sunabileceği ifade ediliyor.

KASKODA FİYAT ARTIŞI YAŞANIR MI?

Kasko fiyatlarında artış beklemediğini dile getiren Korkut, enflasyon ve döviz etkisiyle fiyatların yükselebileceği ifade etti.

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI FİYATI NE KADAR?

İstanbul'da kasko fiyatları ortalama bir hususi otomobilde 10-12 bin lira civarında seyrediyor.

Ortalama trafik sigortası fiyatları ise bazı tekliflerde 13-14 bin lirayı buluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber