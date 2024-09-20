Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Hazine'nin toplam alacağı 30 milyar lira olurken, en yüksek pay 10 milyar lirayla mahalli idarelere ait.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 20:32, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 20:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 30,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,8 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,2 milyar lira tahsil edildi.