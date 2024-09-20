Bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara - Konya yolunda bariyerlere çarparak ikiye bölünen otomobildeki 25 yaşındaki Dilan Polat yaşamını yitirdi, sürücü Abdurrahman Polat ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 21:06, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 21:07
Kaza, öğle saatlerinde Bala ilçesine bağlı Karahamzalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman Polat yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımında bariyerlere çarptı.
Otomobil ikiye bölünürken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçtaki Dilan Polat'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.