Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, bazı tutuksuz sanıklar ile birlikte hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"FATİH TERİM'E ELDEN VERDİĞİ 700 BİN DOLAR FAİZİYLE İADE EDİLDİ"

Duruşmada savunma yapan sanık Seçil Erzan, "Fatih Terim'in hesap hareketleri bana gelmemişti, bugün geldi inceleyeceğim. Teftiş Kurulu raporu ve bilirkişi raporunda da görüldüğü gibi hocanın hesap hareketleri eşleşmektedir. Bununla ilgili her türlü imza kontrolü de yapılarak doğrulanmıştır. Hesabına giren ve çıkan aynıdır. Terim'in hesap hareketleri yeni elime ulaştığından tek tek nokta hesabı yapacağım. Fatih Terim'den fon adı altında hiçbir zaman para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişkiden kaynaklı 2 defa para ödedi. Toplamda 700 bin dolar. Bunu değerlendirebilirsin dedi. Onunla tamamen abi kardeş ilişkimiz vardı. Elden verdiği 700 bin dolar faiziyle iade edildi. Parayı bahçede elden verdim. Bunun dışında mesela Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen geliri olsun diğer resmi gelirleri resmi hesaplarda kendi rızasıyla işlendi." dedi.

"BANA 'PARAMIZ VAR MI?' DEDİĞİNDE BEN HER ZAMAN 'EVET' DEDİM VE YÖNLENDİRDİM"

Savunmasına devam eden Erzan, "Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim. Benden hiçbir zaman zorla veya baskıyla para talep etmedi. Bana 'paramız var mı' dediğinde ben her zaman 'evet' dedim ve yönlendirdim. Bu fon resmi bir fon olacaktı ve ben hocaya parayı vermek istiyordum. Ayrıca Fatih Terim ile usulsüz hiçbir işlem olmadı. Ya kendisi bana mesaj atardı, ya da personeli aracılığıyla iletişim kurardı. Bu şekilde mutlaka teyit alıyorduk." şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM'İN PARASINI BAŞKALARINA FAİZ OLARAK ÖDEDİM"

Mahkeme başkanı, Seçil Erzan'a Fatih Terim'den aldığı 700 bin doları ne yaptığını sordu. Erzan ise "Başkalarına faiz olarak ödedim." diye yanıtladı.

Daha sonra Erzan, kendisine sorulan "Fatih Terim'in bankadaki hesabından hiç yatırım yaptınız mı?" sorusuna, "Her zaman bir işlemi onun onayıyla yapardım. Zaten hesabına yatırılan tutarların hepsi o günkü ödemeye yetecek kadardı. Giderlerini karşılayacak bir geliri yoktu. Aynı gün yatırılan tutarlar hep aynı gün çıkış yapıldı. Fatih Terim hiçbir zaman ne Florya'daki ne de Levent'teki şubeye adım atmamıştır." şeklinde yanıt verdi.