Ankara'da 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisi açıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından fotoğraf sanatçıları Keribar ve Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'nda açıldı.

Serginin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, "Ankara Kültür Yolu Festivalimiz bünyesinde, değerli hocalarım İzzet Keribar ve Mehmet Özçay, çok değerli emekleriyle hazırladığı bu güzel seçkide, Ayasofya'nın bugüne kadar görülmemiş açılarıyla çok özel fotoğraflarını izleme imkanı sundular bize. Emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 2020'de açıldığını hatırlatan Yazgı, "O süreçten bu yana hem yurt dışından hem de yurt içinden birçok kişi tarafından ziyaret edildi. Bu güzel yapının en ince detaylarında, türbelerinden, avlusundan, şadırvanından o ışık süzmeleriyle birlikte, hilalinin üzerinde yansımasından güneşi doğuşuna kadar birçok açıdan sağ olsun değerli üstatlarımızın kadrajlarıyla çok özel bir sergi oldu, ziyaretçilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar da "4-5 yıldan beri arkadaşım ve usta sanatçı Sayın Mehmet Özçay ile birlikte gerçekleştirmeye başladığımız bu projenin bugün burada hayat bulması benim için unutulmaz oldu. Fotoğrafları, Türkiye'nin en muhteşem yerinde görmek benim için çok sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özçay ise şunları kaydetti:

"Ayasofya bizim hafızamızda özel yeri olan bir mekan, bir mabet. Biz Ayasofya'da ibadet etmeyi hayal ederdik. Allah bugün orada namaz kılmayı da nasip etti. Fotoğraflarını çekmek de benim için tamamen ayrı bir tecrübe, duygu, mutluluk kaynağı. Onun için bu projenin tahakkukunda bize her türlü kolaylığı gösteren başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

"Matraki bir Osmanlı Yıldızı" projesi

Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindekiler, "Ayasofya Fotoğrafları" sergisinin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde "Fatih Sultan Mehmet" sergisini ve Türkiye Kültür Yolları Festivali kapsamında, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen "Matraki bir Osmanlı Yıldızı" projesini de ziyaret ederek, projenin küratörü Beste Gürsu'dan bilgi aldı.

"Matraki bir Osmanlı Yıldızı" projesine ilişkin basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Gürsü, şu bilgileri paylaştı:

"2014-2017 yılları arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde dünyanın 10 ülkesinde gerçekleştirdiğimiz '16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh' sergisinin ikinci farklı konsepti, 'Matraki bir Osmanlı Yıldızı", Kültür Bakanlığımızın gerçekleştirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde sanatseverlerle bir araya geliyor. Proje kapsamında 12 farklı disiplinden, somut olmayan kültürel miras ve çağdaş sanatlarımızdan sanatçılar, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi'ni ve bu seferlerdeki menzilleri resmettiler, eserlerine yansıttılar. 12 sanatçının 12 farklı disiplinden ürettiği eserler..."

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin ev sahipliğini yaptığı sergilere, başkentli sanatseverleri davet etti.