Pendik'te 8 katlı binanın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 18.30 sıralarında Kavakpınar Mahallesi, Çiçek sokakta meydana geldi. İddiaya göre; 8 katlı binanın 6'ıncı katında çalışan N.Ö. henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaattan düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından N.Ö'nün cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.