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21 Eylül 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

21 Eylül 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 00:06, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 07:41
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21 Eylül 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim KIRAN görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil ÇALIŞKAN atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alparslan ÇEVİK atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne Süreyya ERKAN,

- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Yasin AKAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa TARLACI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

- Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Ahsen ARIÖZ BOZKUŞ,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Volkan ÖZDEDE,

- Şehit Yakınlan ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına Halit ÇAĞDAŞ,

- Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığına, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule ÜRKER,

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Rauf KARSLI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

Üyesi Kamil YEŞİL, 3 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık SAVAŞÇI atanmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ferhat GÜNGÖR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Başmüfettiş Muzaffer Barış MORGÜL atanmıştır.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK atanmıştır.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Nusret AKPOLAT atanmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI atanmıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatma AYDIN atanmıştır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL atanmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Eyüp DEBİK atanmıştır.

20 Eylül 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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