AK Parti'de 'küskünler' harekatı!

AK Parti'de kongre öncesi teşkilatlarda yoğun hareketlilik yaşanıyor. Son iki ayda Türkiye genelinde 100'e yakın ilçede bayrak değişimi yaşandı.

Bazı büyükşehir ve illerde ilçe başkanları görevden alınarak, yerine yeni atamalar yapıldı. Değişimin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor. İl başkanlarının da değişim sürecinin hızlanacağı kulislerde konuşuluyor. Öte yandan kongre kararının teşkilatlarda olumlu karşılandığı ve heyecan uyandırdığı da konuşulanlar arasında... AK Parti; bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri, üç kademe il-ilçe yönetimleri ile yedek yönetimlerden belde, köy/mahalle teşkilatlarına kadar tam kadro sahaya indi.

Türkiye buluşmalarını yorumlayan parti kaynakları "Vatandaş sahada bizi görmekten mutlu. Sorunları dinliyoruz, talepleri alıyoruz. Küskün seçmenin yeniden bize yöneldiği sahada açıkça görülüyor. AK Parti teşkilatı her zaman gün ve saat mefhumu gözetmeksizin sahada. CHP'liler gibi sürekli deniz kenarlarında tatil yapmıyoruz. Onlar deniz kenarında yanıp esmerleşiyor, bizler ise sahada" dedi.

EMRAH ÖZCAN