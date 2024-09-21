Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kiralama yoluyla edinilen veya işte kullanılan araçlara 31 Aralık 2024'e kadar Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu getirildi.

Yapılan değişiklikle Taşıt Tanıma Birimi takma zorunluluğuna ilişkin son tarih 30 Haziran 2025'e ertelendi.