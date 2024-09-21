MİT ve TEM'den PKK'ya nokta operasyon

Sürdürülen yakın takip neticesinde İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aaslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan'ın faaliyetleri adım adım izlendi.

Avustralya'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uzun süredir takip altındaydı.

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