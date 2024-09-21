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Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, cezaevinden çıkarılarak adliyeye getirildi ve cinayetle ilgili her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesiyle ilişkisini gören küçük kızı öldürdüğünü ve cesedi kendisine verdiğini öne sürdü.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 10:37, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:38
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Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 8 Eylül'de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre tutuklanıp T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azabı çektiğini belirterek bildiği her şeyi samimi olarak anlatacağına dair dilekçe verdi.

Salim beni Narin'in evine çağırdı

* Bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim'in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum.

* Kızın boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de beni ağabeyi Arif'in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif'in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı.

Narin'in annesiyle ilişkiye girmiş kız da görmüş

* Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum

* Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı.

* Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi.

* Sonra cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra bende cesetle birlikte evden çıktım.

Narin'in annesi peşimizden ağlıyordu

* Kapı önünde Narin'in terlikleri vardı. Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden cesedi bıraktım. Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka koltuk paspasına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim'e verdim.

* Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz Deresi'ne at' dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm.

* Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım.

Bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı

* Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve düzeltemedim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Olaydan sonra Salim'le yüz yüze veya telefonla görüşmedim.

* Birkaç gün sonra yolda karşılaşınca benimle kaş göz işareti yaparak selamlaştı. Cesedi bıraktığım yeri Salim'in görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak Eğertutmaz Deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görülmektedir.

* Bu nedenle Salim beni arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığımı görmüş olabilir. Olay tamamen bu şekilde yaşandı. Ancak ben Narin'i kesinlikle öldürmedim. Sadece Salim'in cesedi bana teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz Deresi'ne bıraktım.

Nevzat Bahtiyar ifadesinin ardından tekrar tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

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