Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 9.567,10 puanı ve en yüksek 10.008,72 puanı gördü. Hafta kapanışında ise önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,22 değer kazanarak 9.900,25 puana ulaştı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,92 artışla 2 bin 866 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,33 oranında yükselerek 19 bin 124 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 650 lira olan çeyrek altın, bu hafta yüzde 3,23 artarak 4 bin 800 liraya yükseldi.

ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,56 değer kazanarak 34,1150 liraya, avro ise yüzde 1,17 yükselerek 38,0680 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,89, emeklilik fonları ise yüzde 2,36 oranında artış gösterdi. Kategoriler arasında en fazla kazandıran ise yüzde 4,40 artışla "hisse senedi" fonları oldu.