Bakan Yerlikaya, hizmete alınan yeni motosikletlerle deneme turu attı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet teşkilatları için hizmete alınan yeni motosikletleri kullandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi yeni motosikletlerle kısa bir deneme turu gerçekleştirdiğini belirtti.
"Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun"
Motosikletlerin, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik birimlerine hız, donanım, etkinlik ve güç kazandıracağını ifade eden Yerlikaya, "Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun."
Yerlikaya, paylaşımında motosikletle attığı deneme turunun görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.
Dün düzenlediğimiz Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7.204 Yeni Aracın Hizmete Alım Törenimiz öncesi yeni motosikletlerimizle kısa bir deneme turu gerçekleştirdim.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2024
Motosikletlerimiz, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik. pic.twitter.com/TQ9FM4ao9x