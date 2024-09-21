Spor yazarı Ercan Güven hayatını kaybetti

Ercan Güven, Milliyet Gazetesi Spor Servisi'nin müdürü, gazetelere spor sayfası gelmesine öncülük eden ve birçok önemli gazeteci yetiştiren merhum Namık Sevik'in yeğeniydi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden Güven için taziye mesajı yayımladı.

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