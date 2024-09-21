Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen atama mülakat sonuçları yanlışlıkla açıklandı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
EPDK 2025 elektrik iletim ek ücretini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraf: Narin'in katilini açıkladı
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Mardin'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Konutta reel satış fiyatları yüzde 18 düştü
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
Merkez Bankası'ndan yeni zorunlu karşılık adımı!
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
TBMM'de 'Anayasa' havuzu oluşturuluyor! 6 ay şartı uygulanacak
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
AK Parti'de 'küskünler' harekatı!
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Bahar Candan'la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Konut satışları 62 ilde arttı, krediler kıpırdadı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Doğal gaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
Konut birikimine devlet desteği
Konut birikimine devlet desteği
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
Seçil Erzan, Terim'in parasıyla ne yaptı?
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye, İsrail'le ticaret yapmaya devam ediyor' iddiası yalanlandı
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
SPK'dan kripto para platformlarıyla ilgili yeni kararlar
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
2024 emlak vergisi ödemeleri: Emlak Vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Hazine'nin 30 milyar lira alacağı var: 'Aslan payı' belediyelerin
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Av tüfeğiyle vurulan baba ile oğlu ve gelini öldü
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
SPK'dan halka arzlara ilişkin düzenleme
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
AKOM'dan İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
BDDK'dan konut kredilerinde düzenleme
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2002 yılından bu yana toplam 2 bin 754 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 13:02, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 13:03
Yazdır
TBMM, 2002'den bu yana 2 bin 754 kanun teklifini yasalaştırdı

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Cevaptan derlenen bilgilere göre, Meclis'te son 22 yılda toplam 2 bin 754 kanun teklifi kabul edildi.

AK Parti'nin iktidara geldiği 22. Yasama Dönemi'nde 914 kanun yapan TBMM, 23. Yasama Dönemi'nde 548, 24. Yasama Dönemi'nde 418, 26. Yasama Dönemi'nde 491, 27. Yasama Dönemi'nde ise 310 düzenlemeyi yasalaştırdı.

7 Haziran 2015 seçimleriyle oluşan ancak hükümet kurmaya yönelik görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle erken seçim kararı alınarak 1 Ekim 2015'te sona eren 25. Yasama Dönemi'nde herhangi bir kanun kabul edilmedi.

28. Yasama Dönemi'nde 73 kanun teklifi yasalaştı

1 Ekim'de 3. Yasama Yılı açılışı yapılacak 28. Yasama Dönemi'nde ise bugüne kadar 73 kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yanıtta, TBMM Genel Kurulu'nda "temel kanun" olarak görüşülen yasa sayılarına da yer verildi. Buna göre Mecliste, 22. Yasama Dönemi'nde 29, 23. Yasama Dönemi'nde 50, 24. Yasama Dönemi'nde 73, 26. Yasama Dönemi'nde 70, 27. Yasama Dönemi'nde 116 "temel kanun" kabul edildi. 28. Yasama Dönemi'nde ise bugüne kadar 18 düzenleme "temel kanun" olarak görüşüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber