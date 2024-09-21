Adana'da kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi öldü

Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.

Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.

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