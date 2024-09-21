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Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bir terör örgütü gibi saldırılar düzenlediğini ve Gazze'yi Nazi imha kampına çevirdiğini belirterek "İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölge geneline yayılmaktadır. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir." dedi. Erdoğan, "Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail'in üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor." diye konuştu. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşme irademizi ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 13:48, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 13:50
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Erdoğan: İsrail üzerindeki baskı artmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ABD'de yoğun bir toplantı ve görüşme trafiğimiz olacak. Zirveye hitabımda küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı yapılanmaya duyulan gerekliliğin altını çizeceğim. Bu yılki genel kurul görüşmeleri hiç kimseyi geride bırakmamak teması altında yapılıyor. Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

"SOYKIRIM BİTMESİ İÇİN BM'YE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. Kalıcı ateşkesin tesisi için hepimize tüm dünyaya özellikle BM'ye önemli görevler düşüyor. Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail'in üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor. İsrail hükümeti Nazi imha kampına çevirdiği Gazze'deki 2 milyon insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.

"İSRAİL GAZZE'Yİ NAZİ KAMPINA ÇEVİRDİ"

İsrail hükümeti Nazi imha kampına çevirdiği Gazze'deki 2 milyon insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SİBER SALDIRISI

İsrail bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun çok açık net ifadesidir. İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Bu saldırının başka anlamı da tüm ikazlarımıza rağmen İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölge geneline yayılmaktadır.

"BÖLGE BÜYÜK BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

Şu anda bölge açıklanamayacak derece büyük bir krizle karşı karşıya. Netanyahu ve şebekesi her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır. İsrail devlet terörü uyguluyor.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Beşşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Karşı taraftan cevap bekliyoruz biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. İki ülke ilişkiklerinde yeni bir dönemde böylesi bir görüşme neticesinde başlar diye inanıyorum."

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