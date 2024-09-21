Bakan Şimşek: Türkiye'ye ilgi artmaya devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek, verimli toplantılar gerçekleştirildiğini açıklarken, Türkiye'ye ilginin giderek arttığını söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2024 14:10, Son Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:08
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Almanya'da katıldığı, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yaklaşık 24 saatliğine gittiği Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.